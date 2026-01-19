Çin'de Doğum Oranı Tarihi Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
Dünya

Çin'de Doğum Oranı Tarihi Düşük Seviyeye İndi

Çin'de Doğum Oranı Tarihi Düşük Seviyeye İndi
19.01.2026 11:19
Çin'de 2025'te doğum oranı binde 5,63'e düşerek 1949'dan beri en düşük seviyeyi gördü.

ÇİN'de doğum oranının 2025'te binde 5,63'e gerileyerek 1949'dan bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), 2025 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Buna göre; 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2025'te 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi. Çin'de 2025'te 7,92 milyon bebek dünyaya gelirken, yeni doğanların sayısı 9,54 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2024'e göre yüzde 16,9 azaldı. Ülkede doğum oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin'de erkek nüfusu 716,85 milyon, kadın nüfusu ise 688,04 milyon oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de Doğum Oranı Tarihi Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin'de Doğum Oranı Tarihi Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
