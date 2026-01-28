Çin'de İnovasyon Artışı - Son Dakika
Çin'de İnovasyon Artışı

28.01.2026 14:44
Çin'de 2025'te yüksek teknoloji sektörü geliri yüzde 13,9 arttı, geleneksel sektörler dönüşüyor.

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılında bilimsel ve teknolojik inovasyonun sektörel inovasyonla entegrasyonu hız kazandı. Stratejik önemdeki yükselen sektörler istikrarlı büyümesini sürdürürken, geleneksel sektörlerse dönüşüm ve güncellemeye hız verdi.

Devlet Vergi İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, Çin'in yüksek teknoloji sektörlerinin satış geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,9 arttı. Yüksek teknolojili imalat satışları yüzde 10,1, yüksek teknolojili hizmet satışlarıysa yüzde 16,6 yükseldi.

Veriler, kilit önemdeki alanlarda atılımların devam ettiğini gösterdi. Lityum-iyon batarya imalatından elde edilen satış geliri yüzde 25,1 artarken, bu artış, hizmet robotu imalatında yüzde 60,7, endüstriyel robot imalatında yüzde 17,4 ve biyofarmasötik imalatında yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

Bilimsel araştırma ve teknik hizmetlerden elde edilen satış geliri bir önceki yıla göre yüzde 20,4, patent yoğun sektörlerdeki satışlar ise yüzde 10,7 artış sergiledi. Bu artışlar, bilimsel ve teknolojik başarıların daha güçlü şekilde uygulandığını ortaya koyuyor.

Dijital teknolojilerin reel ekonomiyle entegrasyonu da derinleşmeye devam etti. Temel dijital ekonomi sektörleri, gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 9,4 büyüme kaydederken, dijital ürün imalatı yüzde 9,4, dijital teknoloji uygulama hizmetleriyse yüzde 13,8 arttı.

Geleneksel sektörler dönüşüm ve güncellemeye hız verirken, otomasyon kilit önemde bir odak noktası haline geldi. Verilere göre otomasyon ekipmanı alımları, petrokimya sektöründe yüzde 17,3, çelik üretimi sektöründe yüzde 11,7, demir üretimi sektöründe de yüzde 12,7 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua

