Çin'e ait donanma gemisi, Japonya kara sularına girdi - Son Dakika
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Çin'e ait donanma gemisi, Japonya kara sularına girdi

27.04.2022 06:44
Çin'e ait donanma gemisi, Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı bir donanma gemisinin, Japonya'nın Kagoşima eyaleti yakınlarında ülke kara sularına girdiği bildirildi.

Çin bandıralı bir donanma gemisinin, Japonya'nın Kagoşima eyaleti yakınlarında ülke kara sularına girdiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait bir donanma gemisi, güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Kuçinoerabu Adası'nın batısında seyretti.

Japon kara sularını ihlal eden geminin Yakuşima Adası'nın güneyine yönelerek yaklaşık 3 saat bölgede kaldığı kaydedildi.

Gemi, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ile Japon Sahil Güvenliğinin gözleminde, Kagoşima bölgesinden ayrıldı.

Bakanlık, bölgedeki söz konusu kara suları ihlalinin Kasım 2021 sonrası ilk olduğunu, Pekin hükümetine diplomatik protesto verildiğini duyurdu.

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Kaynak: AA

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