Çin'e ait "Tip 055" güdümlü roket destroyeri ilk kez Japonya'ya yaklaştı - Son Dakika

Çin'e ait "Tip 055" güdümlü roket destroyeri ilk kez Japonya'ya yaklaştı

20.03.2021 07:35
Çin'e ait

Çin'e ait gelişmiş teknolojilere sahip Renhai sınıfı "Tip 055" güdümlü roket destroyerinin ilk kez Japonya yakınlarında seyrettiği bildirildi.

Çin'e ait gelişmiş teknolojilere sahip Renhai sınıfı "Tip 055" güdümlü roket destroyerinin ilk kez Japonya yakınlarında seyrettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tip 055" güdümlü roket destroyerinin de içinde yer aldığı Çin'e ait askeri filonun, batıdaki Tsuşima boğazından geçerek Japonya'ya yaklaştığı belirtildi.

Bir fırkateynin de yer aldığı filonun daha sonra Japonya'nın Kyuşu bölgesi ile Kore yarımadası arasındaki boğazdan geçerek Japon Denizi'ne doğru ilerlediği ifade edildi.

Açıklamada, "Çin donanmasının en büyük destroyeri olduğu" bilinen destroyerin ilk kez Japonya yakınlarında tespit edildiği kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre filo, Japonya kara sularına girmeyerek kuzeye doğru yöneldi ve Japon donanmasına ait unsurlara karşı tehdit oluşturmadı.

"Tip 055" olarak adlandırılan ve ileri düzey radarlarla donatılmış Renhai sınıfı güdümlü füze destroyerinin, Çin donanmasının en büyük destroyeri olduğuna inanılıyor.

Kyodo ajansı, ilk olarak Ocak 2020'de hizmete alınan destroyerin, dikey atış füze, uzun menzil seyir füzesi ve gemisavar füzeleri fırlatabileceğini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'e ait 'Tip 055' güdümlü roket destroyeri ilk kez Japonya'ya yaklaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve silah sesine gelen komşusunu tüfekle öldürdü Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama Prof. Dr. Uğur Şahin: 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklık sağlanabilir Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Katie Price altıncı kez hamile kaldı
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim         
08:05
Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Oyunculukları Twitter'ı salladı Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Oyunculukları Twitter'ı salladı         
07:51
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak         
00:14
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler         
22:32
Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü         
21:51
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 08:21:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'e ait "Tip 055" güdümlü roket destroyeri ilk kez Japonya'ya yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei