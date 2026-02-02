Çin Gemi İmalatında Dünya Lideri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çin Gemi İmalatında Dünya Lideri

02.02.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2025'te gemi imalatında %56'lık payla liderliğini sürdürdü ve yeni siparişlerde %69'a ulaştı.

Çin'in gemi imalat sanayisi, ürettiği toplam çıktı ile yeni ve bekleyen siparişler bakımından sahip olduğu paylarla 2025'te dünyada ilk sırada yer aldı.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, ülkenin gemi imalatı çıktısı 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 11,4 artışla 53,69 milyon tona ulaştı.

Çin'in imalatı küresel çıktının yüzde 56'sını oluştururken, 274,42 milyon tonu bulan bekleyen siparişler yüzde 66,8, 107,82 milyon tonu bulan yeni siparişler ise yüzde 69 küresel paya ulaştı.

Çin, 16 yıldır küresel gemi imalatında lider konumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Gemi İmalatında Dünya Lideri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran’a gelen son teklif bomba İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba
Epstein dosyasında yeni perde Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı
Juventus’tan Icardi için resmi açıklama Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

19:41
İlk fotoğraf geldi Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi sağlık kontrollerinden geçirdi
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 20:27:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin Gemi İmalatında Dünya Lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.