Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine protesto - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine protesto

6 saat önce

Bursa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bursa Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini "Sessiz Çığlık" eylemiyle protesto etti.

Bursa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bursa Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini "Sessiz Çığlık" eylemiyle protesto etti.

Protestocular cuma namazının ardından Orhangazi Parkı'nda toplandı.

Bazı eylemciler yüzlerine üzerinde Doğu Türkistan bayrağı bulunan maske taktı. "Sessiz Çığlık" protestosu nedeniyle programda slogan atılmadı.

Grup adına basın açıklaması yapan İHH Bursa Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdulmenaf Yalvarıcı, Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon arası insanın bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Uygulamanın Nazi Almanyası'nı andırdığını ifade eden Yalvarıcı, toplama kamplarında işlenen hak ihlallerini anlattı.

Sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahipleri olarak uluslararası kamuoyuna taleplerini sıralayan Yalvarıcı, şunları söyledi:

"Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koymuştur. Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan'da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli, bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası toplumu, Gambiya- Myanmar örnekliğinde olduğu gibi acil göreve davet etmelidir."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine protesto

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:33 Kaynak: AA
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