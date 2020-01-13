Çin'in 'gökyüzündeki gözü' çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Çin'in 'gökyüzündeki gözü' çalışmalarına başladı

6 saat önce

Çin'de yapımı 2016 yılında tamamlanarak test çalışmalarını sürdüren 500 metrelik Diyafram Küresel Radyo Teleskobunun (FAST) resmen faaliyete başladığı duyuruldu.

Çin'de yapımı 2016 yılında tamamlanarak test çalışmalarını sürdüren 500 metrelik Diyafram Küresel Radyo Teleskobunun (FAST) resmen faaliyete başladığı duyuruldu.

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamıştı. Dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu olarak belirtilen FAST, test aşamasını tamamlayarak resmen faaliyete girdi. Uzayda yaşam araştırmalarına yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı ifade edilen dev radyo teleskobu "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

Radyo teleskobunun baş mühendisi Zhu Wenbai, "69 patent alındı. Son yıllarda da çelik yapı, otomasyon, makine endüstrisi, elektronik gibi alanlarda çok sayıda büyük ödül kazandık" ifadelerini kullandı.

Radyo teleskobu hakkında bilgi veren Mühendis Sun Jınghai de "Milimetre düzeyinde ölçüm doğruluğu elde edeceğiz. Herhangi bir sapma teleskobun genel performansını ciddi şekilde etkiler" dedi.

SANİYEDE 38 GİGABYTE VERİ TOPLAYABİLİYOR

Gök bilimcilere aşamalı olarak açılacağı belirtilen teleskobun saniyede 38 gigabyte veri toplayabildiği dile getirildi. FAST, galaksilerde doğal hidrojen arayarak anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına yönelik katkıda bulunacak.

(İHA)

Çin'in 'gökyüzündeki gözü' çalışmalarına başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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