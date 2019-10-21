Son Dakika Haberleri: Çin Obama döneminden kalma dava nedeniye ABD'ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talep ediyor
Son Dakika Dünya Çin Obama döneminden kalma dava nedeniye ABD'ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talep ediyor

Çin Obama döneminden kalma dava nedeniye ABD'ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talep ediyor

50 dakika önce

Çin, Obama döneminden kalma bir davada Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uymadığı kararını çıkmasının ardından 2,4 milyar dolarlık misilleme yaptırım talep ediyor.

Çin Obama döneminden kalma dava nedeniye ABD'ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talep ediyor, System.String[]

Çin, Obama döneminden kalma bir davada Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uymadığı kararını çıkmasının ardından 2,4 milyar dolarlık misilleme yaptırım talep ediyor.


DTÖ temyiz hakimlerinin haziran ayında verdiği karar doğrultusunda Washington yönetimi kural ihlali tespit edilen tarifeleri kaldırmaması halinde Çin karşı yaptırımlar uygulayabilecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Barack Obama, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:32 
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