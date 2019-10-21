Çin Obama döneminden kalma dava nedeniye ABD'ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talep ediyor
50 dakika önce
Çin, Obama döneminden kalma bir davada Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uymadığı kararını çıkmasının ardından 2,4 milyar dolarlık misilleme yaptırım talep ediyor.
Çin, Obama döneminden kalma bir davada Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uymadığı kararını çıkmasının ardından 2,4 milyar dolarlık misilleme yaptırım talep ediyor.
DTÖ temyiz hakimlerinin haziran ayında verdiği karar doğrultusunda Washington yönetimi kural ihlali tespit edilen tarifeleri kaldırmaması halinde Çin karşı yaptırımlar uygulayabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:32
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