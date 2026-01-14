Çin, Taiwan Ayrılıkçılarına Karşı Önlemleri Artıracak

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı hamleler arttıkça ayrılıkçılık karşıtı önlemlerin de artırılacağı uyarısında bulundu.

Zhu çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı fanatik ayrılıkçılar listesine iki kişinin eklenmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Taiwan, Çin'in Taiwan'ıdır" diyen Zhu, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkileri baltalayan kişilerin gerekli tüm önlemlerle cezalandırılacağını ve bu kişilerden yaşadıkları sürece yasalar çerçevesinde hesap sorulacağını vurguladı.