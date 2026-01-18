Çin, Tayvan'ın Pratas Adası'na İHA Gönderdi - Son Dakika
Çin, Tayvan'ın Pratas Adası'na İHA Gönderdi

18.01.2026 16:32
Çin, kontrolündeki Pratas Adası'na İHA gönderdi; Tayvan ise durumu izlediğini bildirdi.

Çin, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın kontrolündeki Pratas Adası'na insansız hava aracı (İHA) gönderdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Çin Denizi'nin bulunduğu bölgeden sorumlu Güney Cephe Komutanlığı Sözcüsü Albay Tien Cünli, komutanlığa bağlı birliklerin Çinlilerin "Dongşa" olarak adlandırdığı Ada'nın yakınında rutin İHA eğitim operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı da ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Çin'e ait keşif amaçlı bir İHA'nın Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiğini ve Pratas Adası yakınında uçtuğunu duyurdu.

Çin İHA'sının telsizle yapılan uyarıların ardından bölgeyi terk ettiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve uygun şekilde yanıt verdiği kaydedildi.

Çin tarafı, uçuşun meşru ve yasalara uygun olduğunu savunurken, Tayvan bunu "provokatif ve sorumsuz bir eylem" olarak niteledi.

Güney Çin Denizi'nin kuzey ucunda yer alan bir mercan adası olan Pratas Adası, Tayvan Boğazı ile Güney Çin Denizi arasındaki stratejik bir konumda bulunuyor.

Ada, Tayvan'ın güneybatısındaki Kaohsiung şehrine 450 kilometre, Çin'in Guangdong eyaletinin Şantou şehrine ise 260 kilometre mesafede yer alıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Tayvan, Güncel, Son Dakika

