Çin ve Kanada'dan Elektrikli Araç Anlaşması

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Kanada'nın Çin'den ihraç edilen elektrikli araçlara yönelik getirdiği yeni ticari düzenlemelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, gelişmeyi "doğru yönde atılmış olumlu adım" olarak nitelendirdi.

He perşembe günkü basın toplantısında iki ülke arasında elektrikli araç ve kolza tohumu ticareti konusunda varılan anlaşmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni düzenlemeye göre Kanada, Çin'e yılda 49.000 adetlik elektrikli araç kotası tanıyacak. Kota kapsamındaki araçlar, en çok kayrılan ülke statüsü çerçevesinde uygulanan yüzde 6,1 oranındaki gümrük vergisinden yararlanıp yüzde 100 ek gümrük vergisinden muaf tutulacak. Kota hacminin ise her yıl belirli oranlarda artırılması öngörülüyor.

Kolza tohumu hususunda ise ticari anlaşmazlıkların her zaman diyalog ve istişare yoluyla çözümünden yana olduklarını kaydeden He, Kanada'nın makul taleplerinin, yerleşik kurallar çerçevesinde değerlendirileceğini, nihai kararın gerçeklere ve kanıtlara dayalı olarak verileceğini ifade etti.

He söz konusu çabaların Çin ile Kanada arasındaki ticaret ve sanayi işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra her iki halkın refahını artırmada da olumlu bir rol oynayacağını vurguladı.