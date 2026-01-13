Çin Yatırımı Kamboçya'da Lastik Fabrikası Açıldı - Son Dakika
Çin Yatırımı Kamboçya'da Lastik Fabrikası Açıldı

13.01.2026 14:46
Kamboçya'da Çin sermayeli otomobil lastiği fabrikası faaliyete geçti, istihdam ve teknoloji sağlayacak.

PUNOM PEN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin sermayeli otomobil lastiği fabrikası, pazartesi günü Kamboçya'nın güneydoğusundaki Svay Rieng eyaletinde faaliyete geçti.

Kamboçya Kalkınma Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Vietnam sınırında yer alan Bavet kasabasındaki Sin Bavet Özel Ekonomi Bölgesi'nde bulunan fabrika, Çin'in Guangzhou Endüstriyel Yatırım Holding Grubu şirketinin iştiraki olan Wanli Lastik Limited Şirketi'nin yatırımıyla kuruldu.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Kamboçya Kalkınma Konseyi Birinci Başkan Yardımcısı Sun Chanthol açılış töreninde Çin dışındaki ilk üretim merkezi olarak Kamboçya'yı seçen şirkete teşekkür etti.

Bir yıl süren inşaatın ardından fabrikada birinci aşama üretim hattının başladığını söyleyen Chanthol, "Bu, Kamboçya'nın kalkınma ivmesini ve ülkenin yatırım ortamına olan derin güveni yansıtan bir kanıt niteliğinde" dedi.

Fabrikanın ülkeye istihdam fırsatları ve Kamboçyalı işçilere ise modern bilgi ve teknolojinin aktarılması gibi birçok fayda sağlayacağına dikkat çeken Chanthol, "Fabrika, yerli doğal kauçuk hammaddelerini çekecek, hayati önemde bir pazar haline gelecek ve Kamboçyalı kauçuk çiftçilerinin geçim koşullarını iyileştirmeye yardımcı olacak" diye ekledi.

Kamboçya Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Kamboçya 2025 yılının ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla 1,22 milyar ABD doları değerinde otomobil lastiği ihraç etti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Kamboçya, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

