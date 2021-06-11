Cinayet zanlısı polise adres sordu, yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polise adres soran şahsın yapılan sorgulamasında adam öldürme suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca kıskıvrak yakalandı.

İlginç olay bu sabah saatlerinde Nazilli'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Şehit Hasan Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne adres sormaya gelen bir şahsın davranışlarından şüphelenen polisler sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada adres sormaya gelen şahsın 1984 doğumlu A.Ç isimli olduğu ve Kocaeli ilinde "Adam Öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenerek, şahıs gözaltıma alındı. Yakalanan cinayet zanlısının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN