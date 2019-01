Cizre'de Terör Mağdurları Sıcak Yuvalarına Kavuştu

EKREM PAYAN - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde PKK 'lı teröristlerin 3 yıl önce saldırılarıyla evlerinden ettiği vatandaşlar modern konutlara kavuştu.Cizre ilçesinde teröristlerin saldırılarının yoğunlaştığı Cudi Mahallesinde kazılan çukurlar, tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesi ve ateşe verilmesi nedeniyle evleri yıkılan veya kullanılamayacak duruma gelen terör mağdurları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Konak Mahallesinde inşası süren 3 bin 87 konuttan 2 bin 470'i tamamlandı.İşlemleri tamamlanan 947 konut ve 145 iş yerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.617 konut, 55 iş yeri, bir cami ve bir taziyeevinin yapımı sürüyor.Vatandaşların 90,120 ve 140 metrekarelik modern konutlara yerleşmesiyle bir dönem silah ve patlama seslerinin yükseldiği mahallede, yeniden çocuk sesleri yankılanmaya başladı.Konutlar aileleri konforlu bir yaşamla buluştururken, çevresinde oluşturulan yeşil alanlara kurulan oyun parklarında çocuklar uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla yeniden güvenle ve özgürce oyun oynamanın tadını çıkarıyor."Son derece modern ve konforlu konutlar yapılmış"Vatandaşlardan 2 çocuk annesi Ayşe Alkış (27), AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşa edilen konutların konumunun çok güzel olduğunu belirterek, modern bir eve yerleşmekten memnuniyet duyduğunu söyledi."Şehir ortamından, gürültüsünden uzak sakin bir ortam var burada. Son derece modern ve konforlu konutlar yapılmış. Çok beğendim. Büyük şehirlerdeki akıllı ev sistemi gibi evler yapılmış." diyen Alkış, ferah bir ortam oluşturulduğunu, rahat bir yaşam sürmeleri için her şeyin düşünüldüğünü belirtti."Yapanlardan Allah razı olsun"8 çocuk annesi Piruze Yılmaz (62) eski evlerinin sobalı olduğunu, yeni konutların inşası ile modern evlere kavuştuklarını söyledi.Yılmaz, "Eski evimiz 15 yıllıktı, bu ev yeni ve her şeyi ile orijinal. Evimizin önünde çocuklar için oyun alanları yapılmış. Havası ve sakinliği çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı."Kendime ait odam var ve yeni evimiz çok güzel"Bedirhan Merduş (11), Cudi Mahallesindeki evlerinin yıkıldığını anlatarak, yeni evlerinde kendisine ait odasının bulunduğunu aktardı.Önceki evlerinin yakınında halı saha, park bulunmadığını dile getiren Merduş, "Burada park ve halı saha evimizin hemen yanında. Arkadaşlarımızla oyun oynuyor, çok eğleniyoruz. Kendime ait odam var ve yeni evimiz çok güzel. Yapanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu."Aileler huzur içinde yaşamlarını sürdürüyor"Cudi Mahallesi Muhtarı Süleyman Ediz, hak sahiplerinin modern ve ferah konutlara yerleşmeye başladığını, vatandaşların rahat bir yaşam sürmesi için en ince detayların dahi düşünüldüğünü belirtti.Konut alanlarına oyun parkları ve bankların kurulduğunu, nezih bir ortam oluşturulduğunu ifade eden Ediz, "Bunu sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Aileler huzur içinde yaşamlarını sürdürüyorlar." dedi.Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, görevlendirme yapılmasının ardından başlattıkları çalışmalarla ilçenin çehresinin değiştiğini belirterek, imar ve ihya çalışmalarında sona yaklaşıldığını aktardı.İlçede sadece beton bina, yol yapmadıklarını, vatandaşların moral ve motivasyonunu yükseltecek, ilçenin tanıtımına katkı sağlayacak faaliyetler de hayata geçirdiklerine işaret eden Arıcan, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikleri de önemsediklerini vurguladı.Arıcan, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu yıkılan evlerin yerine 3 bin 87 konut, 200 iş yeri, 3 cami ve 2 taziyeevi yapıldığını, bunların 5 etaptan oluştuğunu, etaplardan 4'ünün tamamlandığını kaydederek, sportif alanları, oyun parklarıyla gayet modern, imarlı, huzurlu ve güvenli konutları vatandaşlara teslim ettiklerini, huzur ve sağlık içerisinde yaşamaları için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini sözlerine ekledi.