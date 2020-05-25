Cizre polisinden şehit ailesine bayram ziyareti - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.



Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner'in talimatıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmayan polis, Şehit Polis Mustafa Karaca'nın ailesini ziyaret edip bayramını kutladı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, 29 Ağustos 1998 tarihinde Konya'da akli dengesi bozuk olan bir şahsın çıkardığı olaya müdahale esnasında bıçaklanarak şehit olan polis memuru Mustafa Karaca'nın Cizre'de bulunan ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.



Şehit Polis Mustafa Karaca'nın ikamet ettiği eve giden Cizre polisi şehit eşi Berivan Karaca'nın Ramazan Bayramını kutlayıp, çikolata, kolonya ve tatlı hediye etti. - ŞIRNAK