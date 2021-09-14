Coca Cola, Yenibosna'da bulunan arazisini sattı! Altur Turizm, 153 milyon lirayı nakit ödedi - Son Dakika

Coca Cola, Yenibosna'da bulunan arazisini sattı! Altur Turizm, 153 milyon lirayı nakit ödedi

Coca Cola İçecek, İstanbul Yenibosna'daki 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazını Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e 153.3 milyon lira bedel ile sattı. Satışa konu olan ücreti Altur Turizm peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına gönderdi.

Coca Cola, 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmazının Altur Turizm Servis ve Altur Otomotiv'e sattı. FİYAT BELİRLEME İŞLEMİ PİYASA DEĞERİ ÜZERİNDEN Satış için yapılan değerlemede fiyat 149.955.000 lira olmuştu. Fiyatı belirleme işlemi piyasa değeri üzerinden gerçekleşti. COCA COLA'NIN KARI 130.9 MİLYON LİRA Satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu. SATIŞ GELİRİ COCA COLA'YA KATKI SAĞLAYACAK Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu. ALTUR PARAYI PEŞİN ÖDEDİ Satışa konu olan 153 milyon lirayı Altur peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.

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