ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI - Son Dakika
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ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI

13.03.2022 17:03
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI

İSTANBUL'da 4 gün süren kar yağışının ardından bugün güneş yüzünü gösterdi.

İSTANBUL'da 4 gün süren kar yağışının ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı görenler soluğu parklarda aldı. Poşet ve leğenlerini alan çocuklar kayarak ve kar topu oynayarak karın tadını çıkarırken, tank yapan bir aile ise dikkat çekti. 'Savaşa hayır' mesajı vermek istediklerini söyleyen Menderes Aras, "Suriye olsun Ukrayna olsun savaş olan her yere karşı tepkimizi dile getirmek için bu tankı yaptık" dedi.

İstanbul'da perşembe günü başlayan ve tüm kenti etkisi altına alan kar yağışı bugün sabah saatlerine kadar devam etti. Kentin tamamı beyaz örtüye bürünürken, hava sıcaklığı bugün arttı. Güneşli havayı görenler, soluğu parklarda aldı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği parklar, leğen ve poşetlerle kaymaya çalışanlarla doldu. Sultangazi ilçesindeki bir parkta kardan tank yapmaya çalışan aile ise dikkat çekti.

Tank yapanlardan Menderes Aras, savaşlara karşı mesaj vermek istediklerini belirtti. Tankı yaptıktan sonra yıkacaklarını ifade eden Aras, "Amacımız savaşa karşı olduğumuzu göstermek. Suriye olsun Ukrayna olsun savaş olan her yere karşı tepkimizi dile getirmek için bu tankı yaptık. Üzerine de 'savaşa hayır' yazacağız" dedi.Ailesiyle birlikte karın tadını çıkarmaya gelen 10 yaşındaki Gönülsu Coşkun, "Burada kayıyorum. Şimdi geldik. Kaymak istiyorum. Kar topu da oynayabiliriz, kardan adam da yapabiliriz" dedi.

Babasıyla birlikte kaymaya gelen Ali Deniz Kartal (13) ise, "Kar çok güzel yağdı. Bizim de evimiz buraya yakın. O yüzden babamla birlikte eğlenmeye geldik. Kayıyorum, babamla kar topu oynuyorum. Çok kalabalık, yazın bile bu kadar kalabalık olmuyordu" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI
YORUMLAR
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İstanbul, Güneşli, Suriye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUKLAR KAYDI BÜYÜKLER KARDAN TANK YAPTI - Son Dakika


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