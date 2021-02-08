Çocuklar tatil döneminde internette en çok Minecraft oyununu aradı - Son Dakika

Çocuklar tatil döneminde internette en çok Minecraft oyununu aradı

08.02.2021 11:07
Çocuklar tatil döneminde internette en çok Minecraft oyununu aradı, System.String[]

Yeni Kaspersky Safe Kids çalışmasına göre, 2020-2021 kış tatili döneminde çocuklar kendilerini YouTube içerikleri ve oyunlarla eğlendirmeye devam ettiler.

Yeni Kaspersky Safe Kids çalışmasına göre, 2020-2021 kış tatili döneminde çocuklar kendilerini YouTube içerikleri ve oyunlarla eğlendirmeye devam ettiler.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Bu yıl çocuklar sıra dışı bir kış tatili geçirdi. Salgın nedeniyle birçok ülkede sokak festivalleri ve fuarları iptal edildi, akraba ziyaretleri kısıtlandı. Kaspersky Safe Kids kullanıcılarının 20 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında talep ettiği anonim arama sorguları, çocukların bu eksikleri nasıl telafi ettiğini ortaya koydu. Gönüllü olarak sağlanan anonim veriler hem cep telefonlarında hem de masaüstü bilgisayarlarda Bing, Google, Mail.ru, Yahoo!, Yandex ve YouTube aracılığıyla yapılan aramaları kapsadı.

Bu dönemde en popüler aramalar YouTube (yüzde 21), oyun (yüzde 15), çeviri araçları (yüzde 11), iletişim platformları (yüzde 10) ve müzik (yüzde 9) ile ilgiliydi. YouTube'da çocuklar en sık video oyunları aradı (yüzde 37). Farklı oyunlar (yüzde 39) oynayan oyun yayıncılarının kanalları ve Minecraft gibi belirli oyunlar (yüzde 19) bu aramalarda öne çıktı. YouTube'da en çok talep gören diğer oyunlar Among Us, Brawl Stars ve video hikayelerin oluşturulmasını sağlayan Gacha Life oldu.

YouTube'da en öne çıkan ikinci arama kategorisi (yüzde 21) bazı blog yazarları veya kanallarla ilgiliydi. 5-Minute Crafts, 123 GO! ve Troom Troom gibi kanalların öne çıkması kendi başına bir şeyler üretme eğiliminin çocuklar arasında oldukça popüler hale geldiğini gösteriyor.

En popüler üçüncü YouTube arama konusu müzik oldu. En popüler müzisyenler K-pop gruplarından BlackPink ve BTS, şarkıcılardan Ariana Grande ve Billie Eilish ve rapçi Travis Scott oldu. En popüler şarkılar "Baby Shark", "Dance Monkey" ve "Savage Love" idi.

Çocuklar müzisyenlerin ve blog yazarlarının yanı sıra diğer ünlü kişilikleri aradılar. 45. ABD Başkanı Donald Trump, aktris Emma Watson ve girişimci Elon Musk gibi isimler çok aranan diğer ünlülerin önüne geçti.

Bu kış bir diğer güçlü ilgi 150'den fazla ülkede aylık 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok oldu. Bu kış tatili sırasında çocuklar "TikTok karması", belirli TikTok kullanıcıları ve "TikTok'ta kısıtlı modlar nasıl değiştirilir" araması yaptı. Buna ek olarak "Gülmemeye Çalış" mücadelesi özellikle Almanca aramalarda öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Analiz Uzmanı Anna Larkina, şunları ifade etti:

"Kendin yap (DIY) akımının popülaritesi, çocukların hala el yapımı işçiliği sevdiğini gösteriyor. Gacha Life tutkusu, hikaye anlatımı ve çizgi film oluşturma becerilerini kolaylaştırıyor. TikTok çocuklara yaratıcı videolar çekmeleri için ilham verirken, Koreli pop yıldızları video klipleriyle dans hareketlerini öğreterek çocukları cezbediyor. Günümüzde video oyunlarının, YouTube'un ve mesajlaşma uygulamalarının olmadığı bir dünyayı bilmeyen çocuklar, herhangi bir salgına bakmaksızın kendilerini eğlendirmeyi başarıyor. Yetişkinler olarak bizler onlardan bir şeyler öğrenmeliyiz."

Açıklamada ayrıca ebeveynlerin çevrim içi deneyimi çocukları için faydalı ve güvenli hale getirmelerine yardımcı olmak için şu tavsiyelere yer verildi:

"Çocukların yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etme becerilerini desteklemek için dijital ortamı kullanmaya teşvik edin. Örneğin, harekete dayalı dans oyunları oynamalarını veya birlikte video yarışmalarına katılmanızı önerebilirsiniz. Çocuğunuzun hesabını gizli hale getirerek güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. TikTok yakın zaman önce ebeveyn kontrolü özelliğini güncelledi. Çocuklarınızın ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinin. Kaspersky Safe Kids, çocuklarınızın zaman harcadığı şeylerle ilgili size düzenli raporlar sağlayabilir. Uygulama, çocuklarınızın çevrim içi arama etkinliğini analiz eder ve kişisel alanlarına dokunmadan ekran süresini yönetir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklar tatil döneminde internette en çok Minecraft oyununu aradı - Son Dakika


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