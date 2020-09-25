Çocukları dağa kaçırılan ailelerden "Kobani" operasyonlarına destek - Son Dakika

Çocukları dağa kaçırılan ailelerden "Kobani" operasyonlarına destek

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmaya destek verdi.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerden

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmaya destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 389'uncu gününde devam ediyor.

Dağa 2018 yılında kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için oturma eylemini sürdüren anne Ayşegül Biçer, oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü, PKK'nın uzantısı HDP'nin çocuklarının aklını çeldiğini söyledi.

HDP İl Binası önünde 1 yılı aşkın süredir haklı bir mücadele sürdürdüklerini, evlatlarını istediklerini anlatan Biçer, hakları olan çocuklarını almadan eylemlerine son vermeyeceklerini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmasına değinen Biçer, "Bu sabah bir umutla uyandık. Yüreğimize bir nebze de olsa su serpildi. Bunu zılgıtlarla karşılamamız lazım. Kobani ve Sur olaylarında Diyarbakır'ı kan gölüne çevirdiler. Yasin Börü et dağıtırken kafası ezilerek öldürüldü. O da bizim evladımız gibiydi." diye konuştu.

Devletin gerekeni yaptığını ifade eden Biçer, şöyle devam etti:

"Rabbim devlete güç ve kuvvet versin. Başımızdan eksik etmesin. Bunları bitirmeye geldik. Anne ve babalar olarak 1 yıldır burada feryat figan ediyoruz. PKK'nın uzantısı HDP çıkıp bir açıklama yapmıyor. Çünkü suçlu olduğunu artık biliyor. Kürt halkı artık bilsin ki HDP Kürtleri kullanıyor. HDP milletvekilleri mecliste bizleri savunmasın. Dilerim içimize bu kor ateşleri düşüren PKK'nın uzantısı HDP helak olur. PKK'nın ismi de yeryüzünden silinir. Operasyon bizi çok sevindirdi. Belki evlatlarımızdan bir haber alamıyoruz ama 17 ailemiz evladına kavuştu. Bu operasyonların ardının geleceğini düşünüyorum. Devletime güveniyorum. Hakkımızı onlardan alacak. Biz bu kapıya mühür vurmadan bu mücadeleyi bitirmeyeceğiz. Yasin Börü, Kobani olaylarında fakir fukaraya et dağıtırken PKK ve uzantısı HDP tarafından kafası ezilerek şehit edildi. Onun da hakkını arıyoruz. Suçsuz yere şehit edildiği için, sadece kendi çocuklarımız için değil şehit olanlar için de burada mücadele ediyoruz."

Oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş da 17 aydır oğlundan haber alamadığını dile getirdi.

Begdaş, şöyle konuştu:

"Allah hakkımızı onlara bırakmıyor. Soruşturmada, birçok kişi gözaltına alınmış. Biz de onlardan davacıyız. Onlardan dolayı çocuklar gitti. Demirtaş'a ödül vereceklermiş, birçok insanın ölümüne sebep olsun bir de ödül versinler. Var mı öyle bir dünya? Yasin Börü'nün ailesine sabır diliyorum. Kurban eti dağıtırken elinde silah da yoktu, vahşice katlettiler. Allah onun hakkını kimseye bırakmayacaktır. Börü ailesinin yanındayız, onların acısını paylaşıyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Kobani, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukları dağa kaçırılan ailelerden 'Kobani' operasyonlarına destek - Son Dakika

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