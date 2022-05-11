Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

11.05.2022 08:55

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya, Galata Köprüsü üzerinde ilerlediği sırada tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya, Galata Köprüsü üzerinde ilerlediği sırada tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Korkutan görüntü, Tarihi Galata Köprüsü üzerinde kayda geçti. Seyir halinde olan Bağcılar - Kabataş Tramvayının arkasına tutunan çocuklar hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de tramvay hattında oluşabilecek kazaya davetiye çıkardı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların tramvayın arkasına Fatih bölgesinden bindikleri, bu tehlikeli yolculuğu Galata Köprüsü üzerinde devam ettirdikleri görülüyor.

(Caner Sönmez - Davut Has - İHA)

Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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