Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti - Son Dakika

Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalandı. Saral, İnterpol tarafından Türkiye'ye teslim edildi.

CİHAN SARAL DA KUZEY MAKEDONYA YAKALANMIŞTI

O tarihte işlenen cinayetin şüphelileri arasında olduğu ifade edilen Cihan Saral da bu yılın Nisan ayında aynı ülkede İnterpol tarafından yakalanarak Türk polisine teslim edilmişti.

ÇOK SAYIDA CİNAYETİN AZMETTİRİCİSİ

Kuzey Makedonya'da yakalanan suç örgütü lideri Zafer Saral, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Saral, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün hemen adli makamlara sevk edildi. Suç örgütü liderinin çok sayıda suçun azmettiricisi olduğu ileri sürülüyor.