Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler - Son Dakika

Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler

07.03.2021 15:28

Son dakika haberine göre 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirlerSAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs salgını haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında açıkladığı Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirler üst seviyeye çıkartıldı.

'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs salgını haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında açıkladığı Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Büyük marketlerin otoparkları ile çocuk parklarına giriş, güvenlik şeridiyle kapatıldı. Kentte uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden 7 kişi hakkında işlem yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, 'çok yüksek riski' gösteren 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken dün 180,01'e, yükseldi. Vaka sayılarının artması üzerine Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar hayata geçirildi.

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI UYGULANDI

Kentte, Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar hemen uygulanmaya başlandı. Bunun üzerine, 150 metrekare ve üzerinde olan market girişlerinde HES kodu uygulaması başlatıldı. Marketlere gelen vatandaşlar, görevlilere HES kodlarını göstererek içeriye alınırken, kodlarını gösteremeyenler ise içeriye alınmadı. Marketlerin dışında yer alan sebze meyve ve diğer reyonlar da 15 gün süreyle kaldırıldı.

Kararda, marketlerin otoparklarına alınan araçlara da kısıtlamalar getirildi. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasında 10.00- 17.00 saatleri arasında en yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüyerek gitmeleri kararlaştırıldı. Net işyeri alanı 150 metrekare ve üzerinde olan marketlerin otoparkları, kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde araç girişlerine tamamen kapatıldı. Meriç ve Tunca nehri kıyıları da vatandaşların kullanımına kapatıldı.

MARKETLERE ARAÇLA GİDİŞ YASAKLANDI

Marketlerin araç parkı ile çocuk parkları ve Göletli Park'ın girişi güvenlik şerit çekilerek vatandaşların kullanımına kapatılırken; Polis ekipleri, kentin dört bir yanında araç ve yayalara yönelik denetim başlattı. 7 kişiye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

'VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN'

Kentte, bugün vatandaşların daha önceki kısıtlama tedbirlerine göre kurallara uymaya dikkat ettikleri gözlendi.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde kuruyemiş dükkanı bulunan Arslan Kerimler, yeni alınan uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Kerimler, Bugün sokaklar boş. Yıllardır bu caddede dükkan işletiyorum; hiç bu kadar sokağın boş kaldığını görmedim. Vatandaş kurallara uyuyor ve bugün evden çıkmadı. Sabahtan beri iş yerime sadece 1 kişi geldi. Açmasaymışız olurmuş dedi.

Musa Demir ise, Evimden yürüme mesafesi olan markete alışveriş için çıktım. Hemen döneceğim. Kentimizi 'Kırmızı' gösteren haritanın bir an önce maviye dönmesini istiyoruz diye konuştu. Fatih Güney'de kısıtlamalara uyulması gerektiğini belirtti.

Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler

Sağlık Bakanlığı, Edirne, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi         
21:24
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi         
18:56
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
18:07
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:26:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei