ÇOMÜ'de Soruşturma Başlatıldı

ÇOMÜ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemiz Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan bir personelin; ÖSYM yerleştirme kaydı olmaksızın öğrenci olarak kayıt yaptırdığı, fiziki öğrenci dosyasının bulunmadığı, sunulan bazı belgeler üzerinde değişiklik yapılması nedeniyle sahtecilik şüphesi bulunduğu ve yatay geçiş işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde tamamlandığına ilişkin hususlar, 09.01.2026 tarihinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Rektörlüğümüze resmi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu ciddi iddiaların rektörlüğümüze intikal etmesinin hemen ardından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/c maddesi uyarınca üniversite içi idari soruşturma süreci derhal başlatılmış, yetkili soruşturma komisyonu oluşturulmuş ve komisyonun talebi doğrultusunda ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları inceleme ve muhafaza altına alınmıştır. Bununla birlikte, iddiaların üniversitenin disiplin yetkisi dışında kalan ve adli nitelik taşıyan suç unsurları içermesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 279'uncu maddesi kapsamında kamu görevlisinin suçu bildirme yükümlülüğü gereğince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Üniversitemiz, iddiaların ortaya çıkmasında veya soruşturulmasında herhangi bir gecikmeye, örtbas girişimine ya da idari ihmale kesinlikle mahal vermemiştir. Süreç, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile eş güdüm içerisinde devam ettirilmektedir. Öte yandan, haberde yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki: Haberde 'hademe' olarak tanımlanan idari personel, Üniversitemizde Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapmaktadır. İlgili personelin Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi'ne (ÜBYS) giriş yetkisi bulunmakta olup, sisteme 'gizlice girdiği' yönündeki iddia gerçeğe aykırıdır. İlgili personelin 'sahte 100 puanla' görevde yükseldiği ve 'Mali İşler Koordinatörü' olarak atandığı iddiası tamamen asılsızdır. Personelin görevde yükselme sınavından aldığı not 68 olup herhangi bir not değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde 'Mali İşler Koordinatörlüğü' adı altında bir birim bulunmamaktadır. Haberde diploma olarak sunulan belge, diploma olmayıp ilgili personelin Üniversitemiz kalite güvence süreçlerine sağladığı katkılar nedeniyle düzenlenmiş bir teşekkür belgesidir. Söz konusu belge, dönemin Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından imzalanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişlerinin Üniversitemizin bilgi yönetim sistemi verilerine el koyduğu yönündeki iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz, iddialara ilişkin gerekli tüm idari ve adli süreçleri başlatmış; ilgili kişiler hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma işlemleri uygulanmış ve konu yargı mercilerine intikal ettirilmiştir. Bahse konu haber, gerçekle ilgisi bulunmayan, Üniversitemizi karalamaya yönelik, objektif ve tarafsız habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan ifadeler içermektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, dün olduğu gibi bugün de bilimde öncü olma hedefiyle; hukukun üstünlüğü, adalet ve kurumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda tüm personeline karşı eşit ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edecektir" denildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,