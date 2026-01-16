ÇOMÜ'de Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ÇOMÜ'de Soruşturma Başlatıldı

16.01.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇOMÜ'de sahtecilik iddiaları üzerine idari soruşturma ve görevden uzaklaştırma başladı.

ÇOMÜ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemiz Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan bir personelin; ÖSYM yerleştirme kaydı olmaksızın öğrenci olarak kayıt yaptırdığı, fiziki öğrenci dosyasının bulunmadığı, sunulan bazı belgeler üzerinde değişiklik yapılması nedeniyle sahtecilik şüphesi bulunduğu ve yatay geçiş işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde tamamlandığına ilişkin hususlar, 09.01.2026 tarihinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Rektörlüğümüze resmi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu ciddi iddiaların rektörlüğümüze intikal etmesinin hemen ardından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/c maddesi uyarınca üniversite içi idari soruşturma süreci derhal başlatılmış, yetkili soruşturma komisyonu oluşturulmuş ve komisyonun talebi doğrultusunda ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları inceleme ve muhafaza altına alınmıştır. Bununla birlikte, iddiaların üniversitenin disiplin yetkisi dışında kalan ve adli nitelik taşıyan suç unsurları içermesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 279'uncu maddesi kapsamında kamu görevlisinin suçu bildirme yükümlülüğü gereğince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Üniversitemiz, iddiaların ortaya çıkmasında veya soruşturulmasında herhangi bir gecikmeye, örtbas girişimine ya da idari ihmale kesinlikle mahal vermemiştir. Süreç, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile eş güdüm içerisinde devam ettirilmektedir. Öte yandan, haberde yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki: Haberde 'hademe' olarak tanımlanan idari personel, Üniversitemizde Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapmaktadır. İlgili personelin Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi'ne (ÜBYS) giriş yetkisi bulunmakta olup, sisteme 'gizlice girdiği' yönündeki iddia gerçeğe aykırıdır. İlgili personelin 'sahte 100 puanla' görevde yükseldiği ve 'Mali İşler Koordinatörü' olarak atandığı iddiası tamamen asılsızdır. Personelin görevde yükselme sınavından aldığı not 68 olup herhangi bir not değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde 'Mali İşler Koordinatörlüğü' adı altında bir birim bulunmamaktadır. Haberde diploma olarak sunulan belge, diploma olmayıp ilgili personelin Üniversitemiz kalite güvence süreçlerine sağladığı katkılar nedeniyle düzenlenmiş bir teşekkür belgesidir. Söz konusu belge, dönemin Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından imzalanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişlerinin Üniversitemizin bilgi yönetim sistemi verilerine el koyduğu yönündeki iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz, iddialara ilişkin gerekli tüm idari ve adli süreçleri başlatmış; ilgili kişiler hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma işlemleri uygulanmış ve konu yargı mercilerine intikal ettirilmiştir. Bahse konu haber, gerçekle ilgisi bulunmayan, Üniversitemizi karalamaya yönelik, objektif ve tarafsız habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan ifadeler içermektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, dün olduğu gibi bugün de bilimde öncü olma hedefiyle; hukukun üstünlüğü, adalet ve kurumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda tüm personeline karşı eşit ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edecektir" denildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOMÜ'de Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:22:24. #7.11#
SON DAKİKA: ÇOMÜ'de Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.