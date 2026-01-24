COP31 Antalya'da Turizmi Canlandıracak - Son Dakika
Ekonomi

COP31 Antalya'da Turizmi Canlandıracak

24.01.2026 12:18
COP31, Antalya'da turizmi çeşitlendirerek sezonu uzatması bekleniyor. 196 ülke katılacak.

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'nun (COP31) turizmi çeşitlendirerek sezonu uzatması bekleniyor.

Geçen yıl 17 milyon 122 bin 548 yabancı turisti ağırlayarak rekor kıran Antalya, her yıl önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Turizmin yanında diplomasi, bilim, düğün, kongre ve çevre politikalarında da uluslararası buluşma noktası haline gelen kentte, "5. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2026)" ve "77. Uluslararası Uzay Kongresi"nin yanı sıra 9-20 Kasım'da COP31 düzenlenecek.

Antalya EXPO Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek konferansta, 196 ülkeden ziyaretçi iklim için aynı masaya oturacak, kentte aynı anda çok fazla etkinlik yapılacak.

İklim değişikliği, sera gazı azaltım hedefleri, sürdürülebilirlik ve çevre politikaları başta olmak üzere önemli konuların ele alınacağı kongrenin, kentte turizmi çeşitlendireceği, yoğunluğun azaldığı döneme denk geldiği için de turizm sezonunu uzatacağı öngörülüyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'nin uluslararası konumu açısından da son derece stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Antalya'da her yıl milyonlarca yabancı turisti konuk ettiklerini anlatan Kavaloğlu, bu sene de 17 milyonun üzerinde turisti ağırlamaya hazırlandıklarını ifade etti.

"Turizm olarak milli bir sektörüz"

COP31'in en büyük organizasyonlardan olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de düzenlenen COP28'de konuşmacıydım ve ülkemizi temsil etmiştim. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29, Turizm Resort Kongresi'ne denk gelmişti. COP30 ise Brezilya'da yapılmıştı, Türkiye olarak Avustralya ve Almanya'nın yanında aday ülkelerinden biriydik. Biz seçilerek, COP31'in ülkemize alınmasını sağladık. Cumhurbaşkanı'mızın, Kültür ve Turizm Bakanı'mızın, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katkılarıyla başardık. Çok ciddi çalışmalar yaparak, ülkemize aldık."

Kavaloğlu, iklim kongresine çok sayıda ülkeden devlet başkanlarının geleceğini, oldukça fazla katılımın olacağını dile getirdi.

Turizmin çeşitlenmesine kongre turizminin katkı sunduğuna işaret eden Kavaloğlu, kongre sayesinde atıl kalan EXPO alanının da yeniden değerlendirilecek olmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Kavaloğlu, kongrenin Türkiye'de düzenlenecek olmasına katkıda bulundukları için gurur duyduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu önemli kongre, turizm sezonunu bu senelik uzatır ama önemli olan bunun artçı toplantılarıdır. Antalya'da dünyanın sayılı büyük kongrelerinden biri yapılıyor. Dünyadaki en büyük bu tarz kongrelerin Antalya'da ve Türkiye'de yapılması turizmde önemli pazarlama faaliyeti sunuyor. Turizm kentiyiz ama büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapan tecrübeli bir şehiriz. Antalya ve İstanbul gerçekten iki büyük turizm kenti. Ülkemizdeki turizm payında çok büyük bir kısmı iki kent sağlıyor. Milli bir sektörüz, hava yollarıyla havalimanlarıyla tüm paydaşlarla birlikte senkronize hareket eden, bu turizm sistemini desteklememiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Antalya, Çevre, Son Dakika

