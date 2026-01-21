Çorlu'da Metruk Evde Yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen yangında, metruk ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçenin Nusratiye Mahallesi Derman 3. Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir kullanılmayan evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı metruk evin yanında bulunan ahırdaki inekler vatandaşlar tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),