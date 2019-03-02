Son Dakika Haberleri: Çorum'a İki Adet Mobil Atık Merkezi

Çorum'a İki Adet Mobil Atık Merkezi

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan sıfır atık projesi kapsamında Çorum Belediyesi iki adet mobil atık getirme merkezi aldı.

Çorum'a İki Adet Mobil Atık Merkezi, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan sıfır atık projesi kapsamında Çorum Belediyesi iki adet mobil atık getirme merkezi aldı.

Mobil atık merkezleri Kent meydanı ve Buhara kültür merkezi önünde vatandaşların hizmetine sunuldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başlatılan sıfır atık projesine destek vermek için alınan mobil atık getirme merkezleri hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, vatandaşlardan mobil atık getirme merkezlerinin içerisine çöp ve ateş atılmaması ricasında bulundu.

Atık getirme merkezlerinin kameralarla da takip edildiğini ifade eden Turan Candan. " Sıfır atık projesinin israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de yerel yönetimler genelinde yaygınlaşmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan sıfır atık projesi kapsamında belediyemizce 2 adet mobil atık getirme merkezi aldık. Bunlardan biri Buhara Kültür Merkezi önüne, diğeri Kent Meydanına konularak vatandaşın hizmetine sunuldu. Mobil atık getirme merkezlerinde; atık pil, bitkisel atık yağ, küçük ebatta atık elektrikli ve elektronik eşyalar, cam atıklar, metal atıklar, plastik atıklar ile kağıt atıkları için ayrı bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları atık getirme merkezine getirerek hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de Çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Mobil atık getirme merkezlerine çöp ve ateş atılmaması "sıfır atık" projesinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Buhara, Çorum, Güncel
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