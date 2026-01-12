Çorum'da 25 Suçlu Yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 5-12 Ocak'ta çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 5 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
