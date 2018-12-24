Çorum'dan Afrin'e 1 Tır Okul Yardımı

Çorum
'un İskilip
ilçesinde, Suriye
'nin Afrin
bölgesindeki bir okula bağışlanmak üzere başlatılan kampanyada toplanan 250 okul sırası ile kırtasiye dualarla gönderildi.
İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesince, ilçedeki okul ve kamu kuruluşlarından yardım malzemeleri toplanması için kampanya düzenledi.
Yaklaşık 2 ay süren kampanya kapsamında çeşitli kurumlardan temin edilen masa ve sıralar, öğretmen ve öğrenciler tarafından onarılarak eğitime uygun hale getirildi. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının da kırtasiye sağladığı kampanya çerçevesinde tedarik edilen 1 tır dolusu malzemenin Afrin'e gönderilmesi için uğurlama töreni düzenlendi.
Törene Kaymakam Bayezit Bestami Alkan
, Belediye Başkanı Recep Çatma
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
"500 öğrenci kapasiteli bir okulun ihtiyacını karşılayabilecek kadar malzeme topladık"
Proje Koordinatörü Numan Yalvaçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Afrin bölgesinde kırtasiyeye ihtiyaç duyulduğunu öğrenince harekete geçtiklerini söyledi.
Afrin'deki yöneticilerle ihtiyaç duyulan malzemeler hakkında görüştüklerini ifade eden Yalvaçer, "İlçe halkımız, yöneticilerimiz hep birlikte kampanyaya destek vererek 1 tır dolusu yardım malzemesi tedarik ettik. Yardım malzemelerini heyet halinde Afrin'e ulaştıracağız. Oradaki öğrencilerle de bir müddet vakit geçirdikten sonra ülkemize geri döneceğiz." dedi.
İskilip'ten Afrin'e gönül bağı kuracaklarını anlatan Yalvaçer, "İskilip ilçemizden Afrin'e uzun bir yol katedeceğiz. 500 öğrenci kapasiteli bir okulun masa ve sıra ihtiyacını karşılayabilecek kadar malzeme topladık. Öğrencilerimiz, milli bir şuurla sıraların hem onarılmasında hem de taşınmasında bize yardımcı oldu. Biz de malzemeleri güvenli bir şekilde bölgeye ulaştırarak yarım kampanyamızı tamamlayacağız." diye konuştu.
İl Özel İdaresince tahsis edilen tıra yüklenen yardım malzemeleri, İlçe Müftüsü Nurettin İçtüzer tarafından okunan duanın ardından Hatay
'daki Zeytin
Dalı Sınır Kapısı'na gönderildi.