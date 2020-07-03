Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Belediyesince Karakeçili Mahallesi'ne açılan yeni yola Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verilecek.

2017 yılında başlatılan yeni yol açma çalışmaları kapsamında Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi arasına 650 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir cadde oluşturuldu.

Çorum Belediyesi temmuz ayı belediye meclis toplantısında, yaklaşık 23 milyon lira ödenerek kamulaştırılan yapıların yıkılmasıyla oluşturulan yeni caddeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verilmesi önerildi.

Önerinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından caddeye, "Recep Tayyip Erdoğan Caddesi" adının verilmesi kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Sarı'dan "mantar" uyarısı

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, vatandaşları doğadan topladıkları mantarları değil, kültür mantarı tüketmeleri konusunda uyardı.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, mantar zehirlenmelerinin yağışların bol olduğu dönemlarde görüldüğüne işaret etti.

Doğada yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesinin ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelere neden olduğunu vurgulayan Sarı, "İlimizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği bilinmektedir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeli." ifadesini kullandı.

Mantar konusunda halk arasında doğru bilinen yanlışlar bulunduğunun altını çizen Sarı, doğadan toplanan mantarın zehirsiz olanların tespit edilemeyeceğini vurguladı.

Çorum'da doğaya keklik salındı

Çorum'da süne ile biyolojik mücadele kapsamında doğaya bin keklik salındı.

Vali Mustafa Çiftçi, Türkler köyündeki keklik salma töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'un önemli buğday üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Buğday kalitesini artırmak için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çiftçi, "Bu kapsamda çeşitli zararlılarla biyolojik mücadeleyle başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bir keklik 500 süne zararlısını bertaraf ediyor. Bugün doğaya saldığımız bin keklikle günlük 500 bin süre zararlısını doğal yolla bertaraf edebilecek." dedi.

Törene İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan katıldı.

"Elvan Çelebi" Sempozyumu düzenlenecek

Çorum'da " Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi" konulu uluslararası sempozyum yapılacak.

Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çorum İnsani Değerler Platformu ve Dede Garkın Ocağı'nın katkılarıyla gerçekleşecek sempozyum, 2-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 10-12 Nisan'da yapılması planlanan sempozyumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayına ertelendiğini belirtti.

Sempozyum düzenleme kurulunun pandemi şartları ve Bilim Kurulunun önerdiği kontrollü sosyal hayat şartlarını inceleyerek, sempozyumun 2-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verdiğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Sempozyumda bildiriler sosyal mesafe kurallarına uyularak sözlü olarak sunulabileceği gibi dileyen katılımcılar telekonferans ya da video sunum yöntemleri ile bildirilerini sunabilecek. YÖK Başkanımız Yekta Saraç'ın da katılacağı, Anadolu'nun hem Türkleşmesi hem de İslamlaşmasında önemli yeri olan Elvan Çelebi ile ailesinin layıkıyla uluslararası ölçekte tanınması, düşünce ve faaliyetlerinin anlaşılması adına düzenlenen sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katılarak bildiri sunacaktır."