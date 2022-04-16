Çorum Valisi Çiftçi, kanseri yenen küçük Buğlem'in ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum Valisi Çiftçi, kanseri yenen küçük Buğlem'in ailesiyle iftar yaptı

16.04.2022 22:23
Çorum Valisi Çiftçi, kanseri yenen küçük Buğlem'in ailesiyle iftar yaptı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hayırseverlerin yardımıyla bir yıl süren tedavi sürecinin ardından kanseri yenen 3 yaşındaki Buğlem Koçak ve ailesiyle iftar yaptı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hayırseverlerin yardımıyla bir yıl süren tedavi sürecinin ardından kanseri yenen 3 yaşındaki Buğlem Koçak ve ailesiyle iftar yaptı.

Vali Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile Buğlem'in Mecitözü ilçesine bağlı Kargı köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Küçük çocuğa çeşitli hediyeler veren Çiftçi, baba Murat Koçak'tan Buğlem'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, gazetecilere, Kasım 2020'de götürüldüğü hastanede gözünün arkasında tümör tespit edilen küçük Buğlem'in zorlu bir tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Tümörün dördüncü evrede tespit edilebildiğini dile getiren Çiftçi, "Aralık ayı içinde ilk kemoterapi tedavisi uygulandı. İkinci seanstan sonra tümör küçülmeye başladı. Toplam altı seans kemoterapi uygulandı. Haziran 2021'de yapılan tetkik ve tahlillerin tertemiz çıkmasıyla Buğlem öncelikle Allah'ın izni, sonra da doktorların gayretli, fedakar çalışmaları neticesinde hastalığı yenmiş oldu." dedi.

Ağustos 2021'de başlanan kök hücre tedavisinin de başarıyla neticelendiğini belirten Çiftçi, "En nihayetinde hastalığın teşhis edildiği Kasım 2020'den sonra bir yıl içinde Buğlem bebek, 2021 yılı kasım ayında hastalığı tamamen yenmiş olarak şifa ile taburcu edildi." diye konuştu.

"Hayırsever vatandaşlarımız ellerinden gelen yardımı esirgemedi"

Vali Çiftçi, tedavi sürecinde ailenin çok büyük fedakarlıklar yaptığını, hayırsever vatandaşların da yardım ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Tedavi sürecinde Buğlem bebek, ailesiyle defalarca Ankara'ya gitti. Aile yaklaşık 350 bin lira masraf yaptı. Buğlem'in sağlığa kavuşmasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliği ve çocuk onkolojisi doktorlarının büyük gayret ve çabaları var. Onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Mecitözü Kaymakamlığımızın yardım ve destekleri var. İyilik gönüllüsü Aysun Demirci hanımın da çok büyük gayretleri, destekleri oldu. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız da çocuğun şifa bulması için ellerinden gelen yardımı esirgemedi. Hayırseverlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Çiftçi, şifa bekleyen bütün hastaların sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Bir çocuğu daha bulunan Murat Koçak ise Buğlem'in sağlığına kavuşmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek, "Allah, Valimizden, Kaymakamımızdan razı olsun. Çok şükür, Buğlem sağlığına kavuştu. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Tedavi onların sayesinde ilerledi. Allah kimseyi evladıyla sınamasın." ifadelerini kullandı.

İftar programına Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış ile eşi Gizem Atış ve hayırsever Aysun Demirci de katıldı.

YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu

Mecitözü, Çiftçi, Çorum, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Çiftçi, kanseri yenen küçük Buğlem'in ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 22:32:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum Valisi Çiftçi, kanseri yenen küçük Buğlem'in ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement