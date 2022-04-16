Çorum Valisi Çiftçi, kanseri yenen küçük Buğlem'in ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hayırseverlerin yardımıyla bir yıl süren tedavi sürecinin ardından kanseri yenen 3 yaşındaki Buğlem Koçak ve ailesiyle iftar yaptı.

Vali Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile Buğlem'in Mecitözü ilçesine bağlı Kargı köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Küçük çocuğa çeşitli hediyeler veren Çiftçi, baba Murat Koçak'tan Buğlem'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, gazetecilere, Kasım 2020'de götürüldüğü hastanede gözünün arkasında tümör tespit edilen küçük Buğlem'in zorlu bir tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Tümörün dördüncü evrede tespit edilebildiğini dile getiren Çiftçi, "Aralık ayı içinde ilk kemoterapi tedavisi uygulandı. İkinci seanstan sonra tümör küçülmeye başladı. Toplam altı seans kemoterapi uygulandı. Haziran 2021'de yapılan tetkik ve tahlillerin tertemiz çıkmasıyla Buğlem öncelikle Allah'ın izni, sonra da doktorların gayretli, fedakar çalışmaları neticesinde hastalığı yenmiş oldu." dedi.

Ağustos 2021'de başlanan kök hücre tedavisinin de başarıyla neticelendiğini belirten Çiftçi, "En nihayetinde hastalığın teşhis edildiği Kasım 2020'den sonra bir yıl içinde Buğlem bebek, 2021 yılı kasım ayında hastalığı tamamen yenmiş olarak şifa ile taburcu edildi." diye konuştu.

"Hayırsever vatandaşlarımız ellerinden gelen yardımı esirgemedi"

Vali Çiftçi, tedavi sürecinde ailenin çok büyük fedakarlıklar yaptığını, hayırsever vatandaşların da yardım ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Tedavi sürecinde Buğlem bebek, ailesiyle defalarca Ankara'ya gitti. Aile yaklaşık 350 bin lira masraf yaptı. Buğlem'in sağlığa kavuşmasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliği ve çocuk onkolojisi doktorlarının büyük gayret ve çabaları var. Onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Mecitözü Kaymakamlığımızın yardım ve destekleri var. İyilik gönüllüsü Aysun Demirci hanımın da çok büyük gayretleri, destekleri oldu. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız da çocuğun şifa bulması için ellerinden gelen yardımı esirgemedi. Hayırseverlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Çiftçi, şifa bekleyen bütün hastaların sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Bir çocuğu daha bulunan Murat Koçak ise Buğlem'in sağlığına kavuşmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek, "Allah, Valimizden, Kaymakamımızdan razı olsun. Çok şükür, Buğlem sağlığına kavuştu. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Tedavi onların sayesinde ilerledi. Allah kimseyi evladıyla sınamasın." ifadelerini kullandı.

İftar programına Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış ile eşi Gizem Atış ve hayırsever Aysun Demirci de katıldı.