"Cosi Fan Tutte" İstanbul'da sanatseverlerle yeniden buluşacak - Son Dakika

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği hicivli ve komik opera "Cosi Fan Tutte", tekrar İstanbul sahnelerinde sanatseverlerle buluşacak.

???????İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ve Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde sahnelenecek.

Sahne kurgusu Suat Arıkan tarafından, orkestra şefliğini ise Murat Cem Orhan tarafından üstlenecek eser, 6 Aralık'ta AKM Tiyatro Sahnesi'nde 8, 11 ve 12 Aralık'ta ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gösterilecek.

Sahne ve kostüm düzenleme Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait eserin uvertür bölümünde ise Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile hikaye, eğlenceli bir bale ile anlatılacak.

Temsillerde dönüşümlü olarak "Fiordiligi" karakterini Gülbin Günay ve Ceren Aydın, "Dorabella"yı Barbora Hitay ve Dilan Saka, "Despina"yı Sevim Ateş ve Ayşenur Ayyıldız, "Ferrando"yu Caner Akın ve Ufuk Toker, "Guglielmo"yu Caner Akgün ve Alper Göçeri, "Don Alfonso"yu ise N. Işık Belen canlandıracak.