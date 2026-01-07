CSO Ada'da Tiyatro Günleri Başlıyor - Son Dakika
CSO Ada'da Tiyatro Günleri Başlıyor

07.01.2026 19:21
CSO Ada Ankara'da bu ay başlayacak Tiyatro Günleri, klasik ve çağdaş eserlerle devam edecek.

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, bu ay başlayacak "Tiyatro Günleri" kapsamında Türk tiyatrosunun sevilen klasiklerinden çağdaş yapımlara uzanan geniş bir repertuvarı sanatseverlerle buluşturacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yılda tiyatroseverleri sahnenin büyüsüyle buluşturacak Tiyatro Günleri haziran ayına kadar devam edecek.

Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek oyunlar, Ankara'nın kültür sanat takvimine katkı sunacak.

Müzikalden romantik komediye, klasik uyarlamalardan gerilim türüne uzanan seçkin bir programın yer alacağı Tiyatro Günleri, her yaştan tiyatro tutkununa hitap edecek.

Sezon boyunca sahnelenecek oyunlar, güçlü oyuncu kadroları ve farklı anlatım biçimleriyle sanatseverlerle buluşacak.

"7 Kocalı Hürmüz" ve "Fosforlu Cevriye" beğeniye sunulacak

Türk tiyatrosunun sevilen klasiklerinden "7 Kocalı Hürmüz", 10 Ocak'tan hazirana kadar CSO Ada Ankara'da temsillerine devam edecek.

1800'lü yılların sonlarında İstanbul Taşkasap'ta geçen oyunda, Begüm Topçu, Turay Cantüğ Turay ve Ali Dalkılıç rol alacak.

25 kişilik kadrosu, şarkıları ve danslarıyla izleyiciyle buluşacak "7 Kocalı Hürmüz", mizah dolu anlatımıyla sanatseverlerle buluşacak.

Cumhuriyet dönemi edebiyatının unutulmaz karakterlerinden "Fosforlu Cevriye" de sahnede yeniden hayat bulacak.

Sokakların özgür ruhu Cevriye'nin imkansız bir aşka tutunuşu, hapis ve sürgünle sınanan yaşam mücadelesini konu alan tiyatro, 11 Ocak'tan Mayıs ayına kadar izleyenlerin beğenisine sunulacak.

"Nereye Gidiyorsun" ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası" sahnelenecek

"Nereye Gidiyorsun" adlı tiyatro oyunu ise 18 Ocak'tan haziran ayına kadar temsillerine devam edecek.

Hayatın beklenmedik anlarındaki sürprizleri ve bu sürprizlerin içinde yer alan aşkı sahneye taşıyacak oyun, izleyicilere eğlenceli ve düşündürücü anlar sunacak.

"Hisseli Harikalar Kumpanyası" isimli oyun, 25 Ocak saat 19.00'da Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek.

Haziran ayına kadar temsilleri sürecek oyun, Anadolu'da turneye çıkan bir gezici tiyatronun renkli karakterleri üzerinden sahne sanatlarının zorluklarını ve sanatçıların yaşadığı deneyimleri mizahi bir dille ele alacak.

"Küçük Bir Aşk Masalı" ve "Cerrah" izleyiciyle buluşacak

Romantik komedi türündeki "Küçük Bir Aşk Masalı" ise 15 Şubat saat 20.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Birbirine aşık ancak bir o kadar da inatçı bir kadın ile erkeğin hikayesini merkeze alan yapımda, seyirciler oyunun akışına dahil edilecek ve anlatının aktif bir parçası haline gelecek.

Gerilim türündeki tiyatro oyunu "Cerrah", 6 Mart saat 20.30'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uzun süredir yakalanamayan ve "Cerrah" kod adıyla anılan bir seri katili konu alan oyun, temposu ve gerilimi yüksek sahneleriyle dikkat çekecek.

Oyunun bir diğer temsili ise, 27 Haziran'da CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilecek.

Tiyatro Günleri ile ilgili diğer tarihler CSO Ada Ankara internet sitesinde duyurulacak.

Oyunların biletleri, "biletinial.com" adresi, "SanatCepte" uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanındaki gişeler üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA

