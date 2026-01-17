Çubuk Gölü Buz Tutdu, Görsel Şölen Ortaya Çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle bilinen Çubuk Gölü Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buz tuttu. Buzla kaplanan göl, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı.

