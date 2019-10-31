Çubuk'ta ADEM, kadınların ikinci yuvası oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM), açılan kurslar ve düzenlenen etkinlikler sayesinde kadınların ikinci yuvası haline geldi.

Çubuk Kaymakamlığı, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve meslek edindirmek amacıyla kurduğu ADEM aracılığıyla çeşitli dallarda eğitim programları düzenliyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle açılan kilim, şal ve ebru kurslarına katılan 56 kadın, usta öğreticilerden aldıkları eğitimle hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sunuyor. Kadınlar kursta eğitim görürken çocukları da kreşte kaliteli zaman geçiriyor.

Kaymakam Adem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede restore edilen tarihi İzzet Korman Konağını kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle ADEM'e dönüştürdüklerini söyledi.

İlçede 56'dan fazla kadının merkeze gelerek eğitim aldığını aktaran Kaymakam Keleş, şu bilgileri verdi:

"Merkezimizde açılan kurslara katılan kadınlar hem mesleki eğitim alıyor hem de sosyalleşiyorlar. Özellikle de kadınlarımızın iletişim becerileri gelişirken, meslek kazanmaları sağlanıyor. Bu kapsamda kazandıkları mesleklerle yardım almadan hayatlarını idama etmelerini hedefliyoruz. Kurslarda eğitim gören kadınlarımıza İş-Kur tarafından günlük bir miktar harçlık da veriliyor. Özelikle de kilim ve şal kursunda ilçenin geleneğine göre kadınlarımız kilim ve şal dokuyorlar. Ebru kursuna katılan kadınlarımız ebru tekniğini agat taşı ve ürettikleri şallara uyguluyorlar. Kadınlarımız burada güzel zaman geçiriyor ve sosyal hayata katılıyor."

- Aileler için kreş büyük bir avantaj oldu

Kadınların bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına da kurs süresince ADEM'de açılan kreşte eğitim verildiğini aktaran Kaymakam Keleş, "Buradaki en önemli merkezlerimizden biri de kreş. Burada eğitim alan ailelerin çocukları da kreşte hem bakılıyor hem eğitim veriliyor. Şu anda 45 çocuğumuz anneleri yukarda eğitim alırken, kreşte eğitim alıyor. Aileler için kreş büyük bir avantaj oldu" diye konuştu.

Kaymakam Keleş, merkezde yeni kurslar açarak daha fazla dezavantajlı kadına ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Çubuk Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer ise kurslara gelen kadınların, devletin sunmuş olduğu imkanlardan faydalandığını ifade ederek, "Kurslarımız kadınlarımızın ikinci evi ve vazgeçilmezi oluyor. Çünkü burada sosyal ortama dahil oluyorlar. Devlet, onların her türlü malzeme ve ihtiyaçlarını da karşılıyor. Meslek öğreterek, gelecekte kendi iş yerlerini açarak para kazanma imkanı da sunuluyor" ifadesini kullandı.

Merkezin açılmasına destek verenlere teşekkür eden kursiyerlerden Semra Uzun (40), ADEM'in kendileri için bir nevi terapi merkezi olduğunu dile getirdi.

Tüm dert ve sıkıntılarını merkeze geldiklerinde unuttuklarını vurgulayan Uzun, "Sadece biz değil çocuklarımız da yaşadığımız sıkıntılardan burada uzaklaşıyor. Benim burada kimsem yok, çocuğumu da buraya getiriyorum. Aşağıda çocuğuma bakılıyor ben de yukarda eğitim alıyorum. Siz yukarıda sanat öğrenirken aşağıda çocuğunuzun emin ellerde olması harika bir şey." dedi.

ADEM'de zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını anlatan kursiyerlerden Türkan Hız (34) da memnuniyetini dile getirdi.