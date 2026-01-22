Çubuk'ta Karne Şenliği Başladı - Son Dakika
Çubuk'ta Karne Şenliği Başladı

22.01.2026 12:21
Çubuk Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için eğlenceli Karne Şenliği düzenliyor.

Çubuk Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Karne Şenliği ile bir araya getiriyor.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, çocukların yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Karne Şenliği, Çubuk Yeni Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Şenlik kapsamında her gün farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Karnelerini alan öğrenciler, palyaçolar ve maskotlarla dans ederek eğlenirken, sihirbaz gösterileriyle keyifli anlar yaşıyor.

Yarışma bölümlerinde sahneye çıkan öğrenciler birincilik için kıyasıya mücadele ediyor.

Etkinlik süresince çocuklara ve ailelerine patlamış mısır pamuk şeker ve çay ikramında da bulunuluyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden bu yana çocuklar ve gençlere öncelik verdiklerini belirterek, "Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için. Yarıyıl tatilinde düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm çocuklarımızı Karne Şenliği'ne katılmaya davet ediyorum." dedi.

Velilerden Kadriye Şanal da etkinliğin çocuklar için çok eğlenceli olduğunu belirterek, "İlçemiz her geçen gün gelişiyor. Çocuklarımız için güzel bir ortam hazırlanmış." ifadelerini kullandı.

Feridenur Ayçın ise çocukların Çubuk'ta bu tür etkinliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Şişme oyun grupları, ok atma alanları ve sahne etkinlikleri çocuklar için çok güzel bir alternatif. Ücretsiz ikramların olması da ayrıca sevindirici." dedi.

Tuğba Harbe de Karne Şenliği'nin çocuklar için unutulmaz bir anı olduğunu kaydetti.

Karne Şenliği etkinlikleri, 26 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA

