Çubuk\'ta Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Çubuk ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.
Ekipler, yaban hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı.
Sahipsiz hayvanlar için de mama desteğinde bulunan ekiplerin çalışmalarının süreceği öğrenildi.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli Serkan Şen, barınaktan başlayarak ilçe genelinde çalışma yaptıklarını belirtti.
