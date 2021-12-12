Çubuklu judocular Zonguldak'tan madalyayla döndü - Son Dakika

Zonguldak'ta yapılan 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'na katılan Çubuklu sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Zonguldak'ta düzenlenen 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'na katılan sporcular, ilçeye döndü.

Şampiyonaya Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünden katılan 13 sporcu, dereceye girme başarısı gösterdi. Sporculardan kategorilerinde Muhammet Yusuf Ateş ve Mustafacan Özdemir birinci olarak altın madalya, Ali İhsan Esen, Kadir Efe Gündür, Ömer Yılmaz ve Ceren Arık ikinci olarak gümüş madalya, Tuğrul Tetik, Muhammet Yiğit Dalgıç, Güleser Ünal, Sırma Yeniaktaş, Meryem Er, Batuhan Harman ve Nida Gencer ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, yaptığı değerlendirmede, başarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kendilerine verilen desteğin başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçyiğit, "On üç sporcu ile katıldığımız uluslararası turnuvada 13 madalya ile dönmek bizleri çok sevindirdi. İnşallah hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İlçemizin adını dünya çapında duyurmak istiyoruz ve bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bundan sonraki süreçte Türkiye şampiyonaları için hazırlandıklarını vurgulayan Koçyiğit, "İnşallah sporcularımız çok daha önemli başarılara imza atacaklar. İmkanlarımız ölçüsünde hedeflerimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.