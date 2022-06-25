Cumartesi Anneleri, Adalet Arayışlarının 900. Haftasında Galatasaray Meydanı'nda Gözaltına Alındı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 27 Mayıs 1995'ten bu yana adalet arayışlarını sürdüren Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 900'üncü haftasında İstanbul'da, Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedi. Meydanda yoğun güvenlik önlemi alan polis, Cumartesi Anneleri'ne müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınları için 27 Mayıs 1995'te Galatasaray Meydanı'nda eylem başlattı. Her hafta cumartesi günleri bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray Meydanı yasaklanmış, aileler de eylemlerini yine Taksim'de bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde devam etmişti. Pandeminin başladığı günden bu yana da aileler, eylemlerini dijital platformlar üzerinden sürdürüyordu.

Cumartesi Anneleri, bugün 900'üncü haftasına giren eylemlerinde Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedi. Ailelere İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ve Öztürk Türkdoğan, HDP İstanbul Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Zeynel Özen, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile çok sayıda kişi de katıldı.

Galatasaray Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, alana geçmek isteyenlere müdahale etti. Alandan gazeteciler de uzaklaştırılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.