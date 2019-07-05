Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber ile görüştü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:35 Kaynak: AA
(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın Büyükelçi Garber'i Cumhurbaşkanlığında kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
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