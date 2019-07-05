Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın Büyükelçi Garber'i Cumhurbaşkanlığında kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:35 Kaynak: AA
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