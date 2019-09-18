Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Engelli olmak bir problem veya bir kusur değildir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, engelli olmanın bir problem veya kusur olmadığını belirterek, "Devlet ve millet olarak el ele, hayatın her alanında engelli insanımıza engel çıkartan her şeye engel olmaya devam edeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bürokrat, iş adamı, STK temsilcileri ve Sakarya'da eğitim gören Kazakistanlı öğrencilerden oluşan bir heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma ofisinde kabul etti. Misafirleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, 2000 yılında geçirmiş olduğu bir kaza sonucu omurilik yaralanmasından ötürü yürüme yetisini yitirerek tekerlekli sandalyede yaşamına devam eden, tekerlekli sandalye dans ve ağır düzeyde engelli bireylerin yapmış olduğu Boccia antrenörlük belgesine sahip, bedensel engelli sporlarında lisanslı olarak aktif trap, okçuluk ve masa tenisi sporu yapan, bu alanlarda ulusal dereceleri bulunan ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Boccia'dan Sorumlu As Başkanı olan, Paralimpik Sporcu ve İş adamı Selim Özen ile engelli vatandaşların meselelerini konuştu.



Engelli olmanın bir kusur olmadığını aktaran Topçu, "Engelli olmak bir problem veya bir kusur değildir. Şu anda engelsiz olanların, bir an sonrasında engelli olmaması için hiçbir garantisi yoktur. Selim kardeşimiz de buna örnek, kendisi 2000 yılına kadar engelsizdi, şimdi ise ortopedik engelli olmasına rağmen birçok alanda çalışmalar yaparak başarılar elde etmiş, halen de mücadelesine devam ediyor" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellilere yönelik pozitif ayrımcılık politikalarının hayata geçirilmesinde çok ciddi duyarlılığının olduğunu belirten Topçu, Türkiye'nin engelleri dolayısıyla her alanda karşılaştıkları güçlükleri yılmadan azimle çalışarak aşan, inanç ve gayretleri ile herkese örnek olan engelli vatandaşların eğitim, istihdam ve sağlık konuları başta olmak üzere, kamunun her imkanından pozitif bir ayrımcılıkla faydalandıklarını, sorunların çözümünde de Türkiye'nin refah seviyesi yüksek ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti. Engellilere kolaylık sağlayacaklarından bahseden Topçu, "Devlet ve millet olarak el ele hayatın her alanında engelli insanımıza engel çıkartan her şeye engel olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Paralimpik Sporcu ve İş adamı Selim Özen ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldikleri günden bugüne kadar bizimle ilgili çalışmalarını ve kendilerinin engellilere yönelik özel hassasiyetlerini biliyoruz. Bunun için Yalçın Topçu'nun nezdinde Cumhurbaşkanımızın zatı alilerine camiamız adına şükranlarımızı iletiyorum. Ayrıca bugün burada bizleri kendi evimizde gibi ağırlayan Yalçın Topçu'ya gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Kendileriyle eğitimden istihdama kadar, her konuda engelli vatandaşlarımızın meselelerini ele alma imkanı bulduk. Bize bu fırsatı sundukları için tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA