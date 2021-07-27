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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak"

27.07.2021 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ile ticaret hacminin düşük olduğunu belirterek, "Şuanda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar, iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ile ticaret hacminin düşük olduğunu belirterek, "Şuanda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar, iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, iki ülke arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, savunma sanayini kapsayan etraflıca görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydetti. Angola ile ilk üst düzeyde görüşmenin bugün Türkiye'de gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, "Şu anda gerçekten Sayın Laurenço ile geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. Angola 33 milyon nüfusa sahip, bizim 84 milyon nüfusumuz var. 117 milyon nüfus topladığımız zaman. 2 milyon 26 bin metrekare toplam yüzölçümüne sahip iki ülke. Dolayısıyla müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın iş adamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı, üstyapıya yönelik bir çok konuyu muhataplarıyla görüşecekler" diye konuştu.

Angola'ya BM Genel Kurulu sonrası işadamlarıyla birlikte bir ziyaret gerçekleştireceklerini bildiren Erdoğan, ziyarette farklı alanlarda yapılabilecek işbirliklerinin yerinde ele alınacağını ifade etti. Angola ile önemli bir çok adımın atılacağına inandığını bildiren Erdoğan, "Değerli dostumla bir çok adımları atacağımıza inanıyorum. Burada ilk adımı attık bugün. 10 tane anlaşma imzalandı. Bunları hayata geçirmek şart. Şuanda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar, bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşanıyor Angola'da uzaktan da olsa takip ettik biliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelede her zaman kendini ispatlamış bir ülke olarak Angola'nın da yanında yer alacağına dikkat çeken Erdoğan, "Değerli dostum şahsında, buradan tüm Angola halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu seyahatin yarın yapılacak iş adamları görüşmesiyle zirve yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ise iki ülke arasında iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, "Türk misafirperverliğine ayrıca değinmek istiyorum. Özellikle burada Sayın Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına beni evimde gibi hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Ülkem ve kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum. İki lider burada baş başa bir görüşme yaptık. Heyetler arası bir görüşmemiz oldu çok verimli. Aramızdaki ilişkileri, işbirliği hedeflerini görüştük, bunu nasıl daha yükseğe taşırız bunu görüştük. Sonuç olarak; işbirliklerimizde eksi ve artılarımızı gördük. Eksilerimizi nasıl artıya dönüştürürüz bunları konuştuk. Bu görüşmelerin sonucu olarak 10 adet anlaşma imzaladık. Yatırımların teşviki ve korunması anlaşması ile hava taşımacılığı anlaşmalarının önemi çok büyük. Bundan sonra Türk yatırımcılar güvenle Angola'ya gelip yatırımlarını yapabilecek. Haftada 4 uçuş olacak. Bütün alanlarda işbirliklerini daha yüksek seviyeye çıkaracak" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lourenço huzurund iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar ise şu şekilde:

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Angola Devlet Televizyonu Arasında İşbirliği Protokolü", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Angola Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Ulusal Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması", "Türkiye-Angola Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonunun İkinci Oturum Tutanağı", "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Mineral Kaynaklar, Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı Arasında Hidrokarbon ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı Arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Angola Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Diplomasi Akademisi Arasında Diplomasi Eğitimine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyeti Anlaşması." - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Angola, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak' - Son Dakika


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