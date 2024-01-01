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Trakya'da Kasım Ayında 287,8 Milyon Dolar İhracat, 237,9 Milyon Dolar İthalat Yapıldı - Son Dakika
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Trakya'da Kasım Ayında 287,8 Milyon Dolar İhracat, 237,9 Milyon Dolar İthalat Yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Trakya'da 2023 yılı Kasım ayında toplamda 287,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Edirne'de ihracat 8,7 milyon dolar, Tekirdağ'da 253,4 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 25,7 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde Trakya'da toplamda 237,9 milyon dolar ithalat yapıldı. Edirne'de ithalat 6,1 milyon dolar, Tekirdağ'da 218,8 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 13,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Trakya'da en çok ihracat Bulgaristan'a, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu'na yapıldı. Kırklareli'de en çok ihracat Angola'ya, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu'na gerçekleşti. Tekirdağ'da ise en çok ihracat Almanya'ya, en çok ithalat ise Çin'e yapıldı.

Trakya\'da Kasım Ayında 287,8 Milyon Dolar İhracat, 237,9 Milyon Dolar İthalat Yapıldı
01.01.2024 - 12:08,
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TÜİK Verilerine göre Kasım Ayında Trakya'da 287,8 milyon dolar ihracat, 237,9 ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trakya'nın 2023 Yılı Kasım Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayınlaıd.

Buna göre Edirne'de 2023 yılı Kasım ayında ihracat 8,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ'da 253,4 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 25,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya'dan toplamda 287,8 milyon dolar ihracat yapılmış oldu.

Edirne'de 2023 yılı Kasım ayında ithalat 6,1 milyon dolar, ithalat 218,8 milyon dolar, Kırklareli'nde ise ithalat 13,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da toplamda 237,9 milyon dolar ithalat yapıldı.

Edirne'de Kasım ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok İthalat Rusya Federasyonu ile yapıldı. Kırklareli'nde Kasım ayında en çok ihracat Angola, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapıldı. Tekirdağ' da ise Kasım ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Trakya'da Kasım Ayında 287,8 Milyon Dolar İhracat, 237,9 Milyon Dolar İthalat Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da Kasım Ayında 287,8 Milyon Dolar İhracat, 237,9 Milyon Dolar İthalat Yapıldı - Son Dakika
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