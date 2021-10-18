Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı

Asgari ücret zammında masadaki rakam ortaya çıktı! Beğenen de olacak yetersiz bulan da

Ankara'da 27 Temmuz 2021'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma" imzalandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.

90 GÜN VİZESİZ KALINABİLECEK

Buna göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.