Üye Girişi
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı - Son Dakika

Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı

18.10.2021 15:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola ziyareti sonrası Türkiye ile Angola arasında vize anlaşması yapıldı. İki ülke arası seyahatlerde vize muafiyeti getirildi.

Ankara'da 27 Temmuz 2021'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma" imzalandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.

90 GÜN VİZESİZ KALINABİLECEK

Buna göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı

Pasaport, Türkiye, Angola, Vize, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 15:38 Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum Yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon düzenlendi: 15 gözaltı 15:28 Yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon düzenlendi: 15 gözaltı WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak 15:24 WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak
Kaloriferini yakmayan komşuya dava açarak müdahale mümkün 15:07 Kaloriferini yakmayan komşuya dava açarak müdahale mümkün Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma 14:51 Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon 14:24 Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek 14:19 Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü 13:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü

Son Dakika Haberleri
15:37 Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum
15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
15:30 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
15:26 İhanet iddialarıyla gündemde olan Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi
15:24 WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak
15:21 Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
15:07 Kaloriferini yakmayan komşuya dava açarak müdahale mümkün
14:50 Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma
14:23 Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon
14:22 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
Sevgilisinin fuhşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili şaşkınlık yaratan sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi Sevgilisinin fuhşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili şaşkınlık yaratan sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi         
15:43
5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı         
15:30
İhanet iddialarıyla gündemde olan Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi İhanet iddialarıyla gündemde olan Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi         
15:26
Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi         
15:22
Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi         
14:53
Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı         
14:33
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları         
14:23
Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar'ı böyle anlatmıştı: Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar'ı böyle anlatmıştı: Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor         
14:06
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:33
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 15:50:27. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement