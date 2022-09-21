Yukatel Merkezefendi: 78-76 - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi: 78-76

21.09.2022 18:50
Yukatel Merkezefendi: 78-76

SALON: Barış HAKEMLER: Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk, Metehan AlaçamGALATASARAY NEF: Sinan Sağlam, Dee Bost 9, Raymar Morgan 3, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca 5, Mahir Ağva 4, Yunus Emre Sonsırma 14, Brian Angola Rodas 25, Angelo Dominik Caloıaro 4, Jehyve Jamal Floyd 4, Muhaymin Mustafa...

SALON: Barış

HAKEMLER: Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk, Metehan Alaçam

GALATASARAY NEF: Sinan Sağlam, Dee Bost 9, Raymar Morgan 3, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca 5, Mahir Ağva 4, Yunus Emre Sonsırma 14, Brian Angola Rodas 25, Angelo Dominik Caloıaro 4, Jehyve Jamal Floyd 4, Muhaymin Mustafa 6, Göksenin Köksal 6YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKETBOL: Max Heidegger 22, Arca Tülüoğlu 1, Andrew Harrison 18, Chad Brown 10, Nıkolaos Rogkavopoulos 6, Altan Erol 2, Tomasz Gielo 15, Bilgehan Diril, Bertan Baştan, Ayberk Olmaz 1, Eyüp Can Öncü 1, Burak Eşlik1'İNCİ PERİYOT: 16-192'NCİ PERİYOT: 37-363'ÜNCÜ PERİYOT: 55-55

Frutti Extra Cup'ın ikinci karşılaşmasında Galatasaray NEF, kıyasıya geçen mücadelede Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'u 78-76 yendi.Karşılaşmaya Galatasaray NEF başlarken maçı ilk sayısını Brian Angola Rodas kaydetti. Maçın ilk 3 dakikası 5-3 Yukatel Merkezefendi'nin üstünlüğüyle geçilirken ilk çeyreği Denizli ekibi önde kapattı 16-19. İkinci çeyrekte her iki takım da istekli ve mücadeleci bir oyun ortaya koydu. Kıyasıya çekişmeye sahne olan 2'nci çeyrek sonunda Tomasz Gielo'nun 4.6 saniye kala basketinin ardından Brian Angola Rodas'ın 3 salise kala kullandığı faul atışlarında bulduğu sayılar ile Galatasaray NEF devreye 37-36 önde girdi.

İki takımın mücadelesi 3'üncü çeyrekte de devam etti. Periyotun ilk 5 dakikalık bölümünde Galatasaray NEF 46-43 öne geçti. Çeyreğin ikinci yarısında büyük çekişme yaşanırken Yukatel Merkezefendi periyotun bitmesine 4 dakika kala Andrew Harrison'ın üçlüğüyle 51-49 öne geçti. Andrew Harrison'ın üst üste sayılarının ardından Galatasaray NEF Başantrentörü Andreas Pistiolis mola aldı. Molanın ardından her iki takımın skor anlamında ortak mücadelesi ile son periyoda 55-55 eşitlikle girildi. Son çeyreğin ilk 5 dakikası, her iki takım karşılıklı sayılarıyla geçti. Maçın son bölümünde Galatasaray'da Yunus Emre Sonsırma ve Raymar Morgan ile etkili olurken Yukatel Merkezefendi ise Andrew Harrison'la Tomasz Gielo skor buldu. Son dakikaya 74-69 önde giren Galatasaray NEF, maçı son saniyede Brian Angola Rodas'ın basketi ile 78-76 kazandı.


- Bursa
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Kaynak: DHA

Merkezefendi, Mesut Öztürk, Yunus Emre, Angola, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi: 78-76 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi: 78-76 - Son Dakika
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