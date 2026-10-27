Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda - Son Dakika
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Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

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Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
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Japon otomotiv devi Subaru, Avrupa'da benzinli araç satışlarını 2028 yılına kadar tamamen sonlandırarak yalnızca elektrikli otomobillere geçmeye hazırlanıyor. Forester ve Crosstrek gibi popüler modelleri de kapsayan kararla Subaru, belirli bir pazarda benzinli araç satışlarına son veren ilk Japon otomobil üreticisi olacak. Şirketin bu adımında Avrupa'nın sıkılaşan emisyon kuralları ve artan maliyetler etkili oldu.

Japon otomobil üreticisi Subaru, Avrupa pazarında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, 2028 yılına kadar benzinli otomobil satışlarını tamamen sonlandırarak yalnızca elektrikli araçlara yönelmeyi planlıyor. Kararın hayata geçirilmesi halinde Subaru, belirli bir bölgede benzinli otomobil satışlarını tamamen bırakan ilk Japon otomobil üreticisi olacak.

BENZİNLİ MODELLER KADEMELİ OLARAK SATIŞTAN KALKACAK

Subaru, Avrupa'daki benzinli otomobil satışlarını gelecek yıldan itibaren kademeli olarak azaltmaya hazırlanıyor. Mevcut stokların tükenmesiyle birlikte içten yanmalı motorlara sahip modellerin satışları da sona erecek.

Bu değişim, markanın simgesi haline gelen yatay yerleşimli boksör motorlara sahip otomobilleri de kapsayacak. Özellikle Forester ve Crosstrek SUV modelleri, Avrupa'daki dönüşümden etkilenecek araçlar arasında yer alıyor.

Japonya ve bazı diğer pazarlardan farklı olarak Avrupa'da tam hibrit modeller sunmayan Subaru, bu bölgede doğrudan elektrikli otomobillere odaklanacak.

2028 YILINDA TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİLECEK

Şirketin planına göre Avrupa'daki benzinli otomobil satışları 2028 yılına kadar tamamen sona erecek. Böylece Subaru, Avrupa pazarındaki ürün yelpazesini yalnızca elektrikli modellerden oluşturacak.

Daha önce Nissan ve Honda da Avrupa ve Çin'de yalnızca elektrikli araç satmaya yönelik planlar açıklamış ancak daha sonra bu hedeflerinden vazgeçmişti.

Subaru'nun planını uygulaması halinde diğer Japon otomobil üreticilerinin de Avrupa stratejilerini yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

AVRUPA'NIN YENİ EMİSYON KURALLARI KARARDA ETKİLİ OLDU

Subaru'nun bu karara yönelmesindeki en önemli nedenlerden biri, Avrupa'da giderek sıkılaşan çevre düzenlemeleri oldu.

Kasım 2027'den itibaren mevcut modeller de dahil olmak üzere tüm yeni otomobiller için geçerli olacak Euro 7 emisyon standartları, üreticilere yeni yükümlülükler getirecek.

Bunun yanı sıra karbondioksit emisyonlarına yönelik gereklilikler 2030 yılına kadar daha da sıkılaşacak. Yeni kurallara uyum sağlamak isteyen otomobil üreticilerinin motor teknolojileri ve emisyon sistemleri için ek yatırımlar yapması gerekecek.

Subaru açısından bu yatırımların maliyeti, Avrupa'daki sınırlı satış hacmi nedeniyle önemli bir yük oluşturuyor.

AVRUPA SATIŞLARI TOPLAMIN YÜZDE 3'ÜNÜN ALTINDA

Subaru, geçen mart ayında sona eren mali yılda Avrupa'da yaklaşık 23 bin otomobil sattı.

Şirketin aynı dönemde dünya genelindeki satışları ise 890 bin araca ulaştı. Avrupa satışları, toplam satışların yüzde 3'ünden daha azını oluşturdu.

Avrupa pazarındaki düşük satış hacmi ve giderek artan emisyon düzenlemelerine uyum maliyetleri, şirketin benzinli otomobiller yerine elektrikli modellere yatırım yapma kararında belirleyici oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Avrupa'da elektrikli otomobillere yönelik talep de yeniden artmaya başladı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, sürücülerin elektrikli modellere yönelmesinde etkili oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, eylül ayında elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 arttı.

Açıklanan verilere göre elektrikli otomobillerin satışlardaki payı yüzde 31'e ulaşırken, benzinli otomobillerin payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Hibrit otomobiller ise yüzde 34'lük paya ulaştı.

SUBARU'NUN AVRUPA'DAKİ GELECEĞİ DEĞİŞİYOR

Subaru'nun planladığı dönüşüm, markanın Avrupa'daki uzun yıllara dayanan benzinli motor geleneğinin sona ermesi anlamına geliyor.

Özellikle boksör motor teknolojisiyle tanınan Japon üretici, 2028 yılına kadar Avrupa'da yalnızca elektrikli araçlar sunan bir marka haline gelmeyi hedefliyor.

Şirketin bu adımı, Avrupa'da sıkılaşan çevre kurallarının otomobil üreticilerinin ürün ve satış stratejilerini nasıl değiştirdiğini de ortaya koyuyor.

OtomobilEkonomiSubaruJaponSon Dakika

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