2022 Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika
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2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

09.10.2022 21:28
2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ay yıldızlı takım, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Angola ile karşılaştı.

Yaklaşık 15 bin Türk futbolseverin tribünden izlediği final maça ay-yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz kadrosuyla başladı. Millilerde ilerleyen dakikalarda Muhammet Yeğen, Serkan Dereli, Savaş Kaya ve Fatih Şentürk süre buldu.

Angola'nın daha etkili başladığı maçta kısa sürede dengeyi kuran ay yıldızlı ekip, 19. dakikada Ömer Güleryüz'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Angola, mücadelenin 24. dakikasında Heno Adao'nun serbest vuruştan attığı golle beraberliği yakaladı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya iyi başlayan Türkiye, 29. dakikada penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Rahmi Özcan, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı ve ay yıldızlı ekibi yeniden öne geçirdi. Milliler, 43. dakikada Rahmi ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 49. dakikasında Serkan Dereli'nin golüyle 4. golü bulan milliler, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve dünya şampiyonluğunu kazandı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından milli takım teknik ekibi ve oyuncuları saha içinde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, ardından tribünlere giderek sevincini taraftarla paylaştı.

Millilerden asker selamı

Ay yıldızlı ampute futbolcular, attıkları golden sonra asker selamı verdi.

Müsabakanın 19. dakikasında Ömer Güleryüz'ün kaydettiği golden sonra önce kale arkasındaki tribünlere giderek büyük sevinç yaşayan milli futbolcular, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu protokol tribününün önüne geldi. Milli futbolcular, yan yana dizilerek asker selamı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler de millileri alkışladı.

Ay yıldızlı futbolcular, dünya şampiyonluğunun alınmasından sonra da orta sahada yan yana gelip asker selamı vererek, basın mensuplarına poz verdi.

Milliler, 2018'in rövanşını aldı

Ampute Futbol Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası finalinde yenildiği Angola'dan rövanşı aldı.

İlk kez 2007'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi.

Türkiye, Angola ile 4 yıl aradan sonra bir kez daha finalde karşılaştı. Ev sahibi olduğu organizasyonda rakibini mağlup eden ay yıldızlılar, hem ilk kez dünya şampiyonu oldu hem de 2018 Dünya Kupası finalinin rövanşını aldı.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti.

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Kaynak: AA

İstanbul, Angola, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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