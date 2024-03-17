A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola A Milli Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 31-25 kazandı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında, Angola A Milli Takımı ile yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-16 Angola takımı önde kapatırken, A Milli Takım maçı 31-25'lik skor ile kazandı.
A Milli Takımı, Angola ile oynadığı ilk maçı da 43-22'lik skorla kazanmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Hentbol Takımı Angola'yı 31-25 mağlup etti - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı.
Bilecik'te yapılan Endurobil 365 Ekstrem Park'ın inşası tamamlanmak üzere. Türkiye'nin en büyük enduro parkı olacak olan alan, 1400 metre uzunluğa sahip olacak. Parkta 15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru ve 34 ağaç engel bulunacak. Park, yılın her günü hizmet verecek ve 20-21 Nisan tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Sivasspor, son 3 maçını da kazanamadı. Ligde geride kalan 30 haftada 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 38 puan topladı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nın ilk gününde serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalar yapıldı. Turnuvada sıkletlerine göre madalya kazanan sporcular açıklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nın Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı söylenirken ağlayanların ittifakı olduğunu söyledi. Özel, Osmaniye'de düzenlenen bir programda emeklilerin ekonomik sıkıntılarını eleştirerek, çiftçilerin milletin efendisi olacağı sözünü verdi. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nı eleştirerek Türkiye İttifakı'nın herkesi birleştirmeyi hedeflediğini belirtti.
Pamukkale Belediyesi Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçede yılda 20 bin çocuk ve 10 bin kadına ücretsiz spor yapma fırsatı bulacağı projeyi açıkladı. Spor yapmanın insan sağlığına ve yaşamına olumlu etkilerinin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Pekdemir, sporun önemini ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek için büyük çaba sarf edeceğini belirtti.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi inşaatının tamamlandığını belirtti. Merkez, engelli bireylerin ve ailelerinin hizmetine sunulacak.
Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Göztepe, iç sahada 14 maçta 27 puan toplarken, deplasmanda 13 müsabaka oynamasına rağmen 29 puanla daha başarılı bir performans sergiledi. Ligde 27. haftayı 56 puanla 2. sırada geçen Göztepe, lider Eyüpspor'un 8 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı ekip, bu haftaki maçlarını tamamlayan Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un 11'er puan önünde yer alıyor. İlk 2 takımın doğrun Süper Lig vizesi alacağı ligde Göztepe'nin diğer takipçileri Sakaryaspor, Bodrum FK ve Boluspor, 27. hafta maçlarına bugün çıkacak. Geride kalan 27 haftanın 14'ünü iç sahada, 13'ünü ise deplasmanda oynayan İzmir temsilcisi, iç sahada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 27 puan topladı. Göztepe, ligin en başarılı ekibi konumundaki deplasman maçlarında ise 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 29 puana ulaştı. Lige verilecek aradan sonra 3 Nisan Çarşamba günü Kocaelispor deplasmanında puan arayacak Göztepe, daha sonra sırasıyla Erzurumspor FK, Tuzlaspor (D), Bitexen Giresunspor (D), Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK ile karşılaşacak.
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