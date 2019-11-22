Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz"
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz" -"Bay Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz"

-"Bay Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Suriye'de işimiz var da yok da senin orada ne işin var Esed'e adamlarını niye gönderdin niye gönderiyorsun"

-"Bütün bunları söylerken ne yazık ki Bay Kemal PYD/ PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki; 'Bu PKK terör örgütüdür' de"

-"Bakıyorsunuz başörtülü iki kız yolda yürürken bir tanesi çılgınlık yapıyor, o kızlarımıza saldırıyor. Milletin inancı ile değerleri ile kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Biz bu provokasyonlara asla göz yummadık, yummayacağız. Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz"

-"Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat, Suriye, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
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