Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti

23.05.2022 10:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, "Deniz Üstü Köpürür" şarkısı ile sürpriz bir gösteri (flashmob) sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar, sergide farklı enstrümanlarla icra edilen şarkı ve türkülere eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sergi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında sergiyi ziyareti sırasında çekilen videoya da yer verdi.

Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti

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Kaynak: AA

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