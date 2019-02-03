Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Denktaş Ailesine Başsağlığı Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Denktaş Ailesine Başsağlığı Telefonu

18 dakika önce

İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Denktaş Ailesine Başsağlığı Telefonu, System.String[]
İSTANBUL DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:38 Kaynak: DHA

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